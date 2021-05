Sono ore fondamentali per Gianluigi Donnarumma, tre big sono sulle sue tracce: possibile rimonta sulla Juventus

Sono ore delicate per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma, che sembra essere ormai destinato a salutare il Milan. L’estremo difensore rossonero è stato uno dei protagonisti nella cavalcata di quest’anno in Serie A che ha riportato la società in Champions League dopo sette stagioni dall’ultima volta.

Donnarumma ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ormai è deciso che la società non accetterà le richieste del portiere e del suo agente Mino Raiola. Il Milan infatti ha ormai chiuso per Maignan, che ha vissuto un’annata straordinaria con il Lille vincendo il campionato di Ligue 1.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: il Barcellona tenta il sorpasso alla Juventus. C’è anche il PSG

Ora resta da decidere il futuro di Donnarumma, visto che l’unica certezza sembra essere quella dell’addio dal Milan. Per il futuro ci sono già diverse big sulle sue tracce ma bisogna capire quale la spunterà. In particolare osservano la situazione Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain.

I bianconeri sembrano essere in vantaggio e studiano la situazione già da diverso tempo, ma nelle ultime ore sarebbero in crescita le speranze del Barcellona. I ‘Blaugrana’ stanno tentando il sorpasso sulla Juventus anche per rimpiazzare Ter Stegen, che non ha vissuto un grande finale di stagione.