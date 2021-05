La Juventus tiene d’occhio giovani pronti a realizzare il grande salto in sede di calciomercato: il Real si defila per il talento

Per la Juventus è ora di tirare le somme. La stagione dei bianconeri è arrivata alla conclusione e gli ultimi obiettivi rimasti a disposizione sono stati raggiunti. La squadra guidata da Pirlo ha portato a casa la Coppa Italia superando l’ostacolo Atalanta, ma ancora più importante è stata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La massima competizione europea era fondamentale per riuscire a guardare al prossimo futuro con più fiducia e serenità. Le delusione, però, non sono mancate e diversi addii potrebbero prendere vita. Il primo della lista è stato quello di Fabio Paratici, annunciato ufficialmente in giornata. Occhio, però, anche al fronte entrate, in particolare per quanto riguarda giovani di talento pronti al grande salto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, può arrivare il talento: il Real si defila

Chiusa come meglio poteva la stagione, la Juventus ora dovrà concentrarsi sul fronte calciomercato. Dopo l’addio di Paratici restano diverse le questioni da risolvere: innanzitutto bisognerà capire se ci sarà la conferma di Pirlo, con Allegri e Zidane in cima alla lista dei possibili sostituti in caso di addio. Da stabilire anche il destino di alcuni elementi della rosa in bilico, su tutti Ronaldo e Dybala. Nel frattempo, si riflette anche sul tema acquisti.

In particolare, la ‘Vecchia Signora’ monitora anche profili giovani, ma con grandi qualità e pronti al grande salto. Uno di questi è certamente Eduardo Camavinga, centrocampista centrale classe 2002 in forza al Rennes in Ligue 1. Stiamo parlando di un talento unico nel panorama calcistico europeo, che ha attirato su di sé l’interesse delle grandi compagini. In questa stagione ha collezionato 39 presenze condite da 1 gol e 3 assist tra campionato e Champions League. Già una discreta esperienza su campo internazionale, quindi, per il francese.

Sul calciatore ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid. Ma, stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il centrocampista non militerà tra le fila dei ‘Blancos’ la prossima stagione. Il Real, infatti, ritiene si tratti di un profilo eccessivamente inesperto e per giunta con un costo troppo elevato. Per dire addio al 18enne, inoltre, il club e l’agenzia che ne gestisce i contratti vogliono almeno 40 milioni di euro. Il club di Zidane si defila nella corsa a Camavinga, vedremo se la Juventus proverà ad approfittarne cercando di strappare il talento a una cifra più economica.