Futuro incerto per Andrea Pirlo che ha due possibilità, qualora non dovesse continuare a sedere sulla panchina della Juventus

Il futuro di Andrea Pirlo sembra essere lontano da Torino. La sua stagione non può essere considerata negativa, visto l’accesso alla Champions League e i due trofei conquistati, Supercoppa italiana e Coppa Italia, alla prima esperienza da allenatore. Il percorso della Juventus, però, è stato piuttosto complesso, con tanti alti e bassi e spesso non si è intravista la vera idea di gioco di Pirlo. Ad oggi la società non è convinta di proseguire il percorso con l’ex regista del Milan e starebbe valutando diverse soluzioni alternative, tra cui Zidane e Allegri, i due nomi più caldi per sedere sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Pirlo tra permanenza ed esperienza all’estero

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ ci sono due strade nel futuro di Pirlo: la prima sarebbe quella di una pausa di un anno per dedicarsi allo studio e all’analisi per avere il tempo di crescere come allenatore, tempo che non ha avuto da quando ha deciso di intraprendere questa carriera. L’altra possibilità per ‘Il Maestro’ sarebbe quella di andare ad allenare all‘estero, per dare sfogo alla sua passione e riuscire a lavorare senza le eccessive pressioni del campionato italiano.

Pirlo ha già espresso la sua volontà di rimanere alla Juventus ma la società sta prendendo tempo per valutare la reale possibilità di un ritorno di Massimiliano Allegri, che scalpita per tornare ad essere protagonista su una panchina. Panchina che, però, potrebbe anche essere quella dell’Inter che potrebbe salutare, per davvero, Antonio Conte. Il tecnico salentino dopo aver riportato lo scudetto a Milano, potrebbe interrompere la sua avventura in nerazzurro e a quel punto tutte le strade porterebbero ad Allegri e, di conseguenza, aumenterebbero le possibilità di vedere Pirlo ancora in bianconero.