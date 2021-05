Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ Milan | Scambio in Serie A: cifre e dettagli

Ipotesi di scambio in Serie A per il Milan: possibile sfida alla Juventus per il colpo a centrocampo. Tutte le cifre e i dettagli

A pochi giorni dal ritorno in Champions League, sono già iniziate le grandi manovre del Milan in vista del calciomercato estivo. La telenovela Donnarumma si è conclusa con l’addio al portiere. Come annunciato oggi da Maldini, si separano le strade con il classe 1999 e la porta rossonera sarà affidata a Mike Maignan. La società dovrà anche risolvere la situazione di Calhanoglu, anche lui in scadenza a giugno, e il futuro di Tomori, Meité e Brahim Diaz. Ma non solo. Anche Tonali potrebbe tornare protagonista sul calciomercato: ecco l’ipotesi di scambio in Serie A che riguarda anche la Juventus. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il Milan può provarci per Locatelli | Carta Tonali

Il club rossonero deve ancora riscattare il cartellino del centrocampista classe 2000 dal Brescia. Nelle ultime ore si è addirittura parlato del mancato riscatto, eventualità al momento da escludere vista l’alta cifra spesa dai rossoneri per il prestito oneroso (circa 10 milioni di euro). Tuttavia, alla luce della sua prima stagione non esaltante e al di sotto le aspettative, non è da escludere che la società possa anche considerare di cederlo in prestito o di tentare qualche scambio. In questo senso, un possibile tentativo potrebbe essere fatto per riportare Locatelli a Milano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tonali, valutato circa 20-25 milioni di euro, potrebbe essere proposto al Sassuolo per arrivare all’ex rossonero, che ha invece una valutazione di circa 35-40 milioni. Una sorta di ‘vendetta’ nei confronti della Juventus che potrebbe presto arrivare a Donnarumma. Tuttavia, il club bianconero resta al momento in pole per Locatelli e sembra intenzionato a chiudere in fretta la trattativa col club neroverde. Staremo a vedere.