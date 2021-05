La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: idea suggestiva, beffa Milan

Saranno giorni decisivi anche in casa Juventus per l’annuncio della nuova guida tecnica. Dalla conferma di Andrea Pirlo al possibile ritorno di Massimiliano Allegri: la dirigenza bianconera non ha ancora comunicato la scelta definitiva. E così nel frattempo il club torinese starebbe pensando anche ai possibili colpi per puntellare la rosa a disposizione. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a giovani talenti, pronti già per l’immediato presente dando un contributo importante per la crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto Manchester City | Scambio più soldi per il centrale

Calciomercato Juventus, Kabak nel mirino: idea suggestiva

Il centrale turco, Ozan Kabak, non sarà riscattato dal Liverpool e farà così il suo ritorno allo Schalke04. Il difensore classe 2000 ha collezionato soltanto 13 presenze con la maglia dei “Reds” senza trovare gol o assist vincenti. Ora tornerà così alla base per valutare così le possibili nuove destinazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Annuncio in diretta tv

Visti i buoni rapporti tra Juventus e Schalke04, alcuni intermediari hanno proposto l’acquisto del giovane centrale turco. Al momento si tratta soltanto di un sondaggio visto che non ci sono contatti ufficiali. La compagine bianconera è alla ricerca di un altro centrale giovane, ma già pronto per il presente dopo il super colpo di de Ligt, arrivato dall’Ajax.

La Juventus continua a monitorare così il calciomercato arrivando a colpi suggestivi in vista della prossima stagione in attesa di conoscere il nuovo allenatore. Pirlo potrebbe andare già via dopo la prima stagione da tecnico dopo l’esame di Coverciano. Kabak resta nel mirino del club bianconero con la possibile beffa del Milan, che ha seguito a lungo il centrale turco.