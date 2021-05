Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Paratici riparte dal top club!

Calciomercato Juventus, Paolo Paganini annuncia su Twitter: “L’Inter è tornata su Allegri”, e poi l’indiscrezione su Paratici

Sembrava tutto pronto per un ritorno in bianconero, e invece il possibile addio di Conte all’Inter rischia di rovinare i piani della Juventus. Su Massimiliano Allegri, infatti, è tornato anche il pressing dei nerazzurri, alla ricerca di un erede all’altezza del tecnico leccese, dopo la stagione dominante in campionato. Ad annunciarlo è Paolo Paganini (Rai Sport), attraverso il proprio profilo Twitter: “L’assemblea Exor darà indicazioni importanti per la Juventus anche e soprattutto sugli investimenti. Zidane nicchia, Allegri è tornato in pole e ci punta anche l’Inter in caso di addio a Conte. Paratici potrebbe andare al Barcellona“. Parole che schiudono scenari di mercato inediti e stuzzicanti, con i bianconeri che restano alla finestra per il ritorno del tecnico livornese. Sono ore caldissime.