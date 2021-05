Antonio Conte non accetta le condizioni di Zhang e sembra ad un passo dall’addio all’Inter: decisivo il no secco al colpo in attacco

Antonio Conte sembra essere ad un passo dall’addio all‘Inter. Dopo aver costruito in due anni una squadra a sua immagine e somiglianza, arrivando a trionfare in Italia, il percorso del tecnico salentino sembra essere terminato. Decisiva è la linea societaria imposta da Steven Zhang che ha stabilito la riduzione del 15% degli stipendi e cessioni per un totale di 90 milioni di euro. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Conte non avrebbe accettato queste condizioni, non intravedendo un percorso vincente all’orizzonte.

Calciomercato Inter, Conte non ci sta | Addio a un passo

Inoltre Conte avrebbe chiesto un vice Handanovic, un esterno sinistro mancino (Emerson Palmieri il preferito), e un centrocampista che possa alzare la qualità della squadra, De Paul e Kanté i preferiti. Invece è venuto a conoscenza che sarà venduto un big tra Bastoni, Hakimi e Lautaro Martinez. Conte, però, avrebbe altri piani e cioè di sacrificare, quantomeno, giocatori meno essenziali rispetto a loro tre e di sostituire Lautaro Martinez, almeno con un giovane di livello come Dusan Vlahovic, il preferito del tecnico ex Chelsea in quel ruolo.

La risposta della società sarebbe stata negativa, visto che l’Inter ha un grosso prestito da ripagare in tre anni e non può permettersi operazioni di mercato di questa portata. Si intravede un percorso imminente piuttosto complesso per i nerazzurri e non sarà facile confermare il titolo di campioni d’Italia. Per tutte queste ragioni Antonio Conte avrebbe deciso di non continuare, pur di non vedere smantellato il suo lavoro. A questo punto la prima scelta potrebbe essere Massimiliano Allegri.