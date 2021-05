L’Inter potrebbe effettuare una rivoluzione e non c’è solo l’addio di Conte: due big sono pronti a seguire il tecnico

È stata un’annata importante quella vissuta dall’Inter, che dopo due stagioni di lavoro e di crescita vistosa è riuscita a conquistare lo scudetto che mancava dal 2010. Il lavoro di Antonio Conte ha portato i frutti sperati, ma ora la società è pronta a una rivoluzione pe rientrare dalla crisi economica e per questo potrebbe esserci l’addio con il tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio addio e maxi plusvalenza | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sarebbe ormai deciso il divorzio tra le parti a causa del cambio di progetto. I nerazzurri non possono più accontentare il tecnico con le richieste di calciomercato e Conte non se la sente di continuare senza una rosa all’altezza per l’Europa. La rosea fa sapere che serve una plusvalenza da 100 milioni di euro circa e quindi la cessione dei big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto Manchester City | Scambio più soldi per il centrale

Calciomercato Inter, addio Conte: anche Lukaku e Hakimi possono salutare, ci pensa il Tottenham

Possibile dunque che in estate ci sarà una sorta di ridimensionamento in casa Inter e non sono da escludere gli addii importanti. I top club europei seguono la vicenda e preparano i possibili assalti da effettuare nelle prossime settimane. Il Tottenham sarebbe pronto a muoversi con un’offerta importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Annuncio in diretta tv

Gli ‘Spurs’ avrebbero messo nel mirino due protagonisti di questa stagione dell’Inter e sarebbero pronti a offrire per Lukaku e Hakimi. Per il belga potrebbero essere messi sul piatto circa 85 milioni di euro mentre l’esterno potrebbe essere valutato circa 50 milioni di euro.

Il Tottenham potrebbe trovare i soldi necessari con le possibili cessioni Harry Kane e Dele Alli, che potrebbero portare nelle casse societarie almeno 150 milioni di euro. Hakimi e Lukaku dunque potrebbero seguire Conte lontano dall’Inter.