Ore decisive in casa Inter per il nodo allenatore: la società ha raggiunto un accordo con Antonio Conte Ufficiale l’addio

Terremoto in casa Inter e tutto definito in poche ore. La società nerazzurra si è incontrata con Antonio Conte per decidere il futuro della panchina. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo, arrivando inevitabilmente alla separazione. Il patron Zhang ha annunciato un ridimensionamento di risorse e rose che il mister non ha ritenuto di poter accettare.

Calciomercato Inter, ufficiale: Conte via

L’epilogo è presto detto: Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. A comunicarlo è stata la stessa società, attraverso una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club“.

Come raccolto dal giornalista Fabrizio Biasin, l’Inter avrebbe trovato l’accordo sulla buonuscita di Conte a 7,5 milioni di Euro. Resta ora da definire il nome del nuovo allenatore: in cima alla lista dei desideri c’è Massimiliano Allegri, ma anche Simone Inzaghi e Mihajlovic. Nessuna pista è escludibile.