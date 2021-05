Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi giorni e sono destinate a cambiare molte cose nella prossima estate di calciomercato: scopriamole insieme

E’ il Conte day! Il tecnico leccese, arrivato nell’estate del 2019 alla Beneamata, non sembra aver gradito il ridimensionamento del progetto sportivo della squadra nerazzurra e pare intenzionato a lasciare Milano a brevissimo. Con il suo addio sarebbero moltissime le cose a cambiare, a prescindere da quale tecnico dovesse arrivare. Un tema molto caldo, oltre a quello delle possibili partenze e degli arrivi, è dato dai ritorni dei prestiti e da cosa l’Inter vorrà farne nei prossimi mesi di calciomercato. Una cosa sembra quasi certa: Radja Nainggolan non dovrebbe rientrare alla base con il Cagliari che sta trattando per confermarlo anche in vista della prossima stagione.

Un altro elemento che non dovrebbe rientrare ad Appiano Gentile è Joao Mario. Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito allo Sporting CP, si è da poco laureato campione di Portogallo e la società lusitana sembra intenzionata a trattenerlo nella sua rosa.

Calciomercato Inter, non solo Nainggolan e Joao Mario | Ecco gli altri prestiti

Oltre a Radja Nainggolan e Joao Mario, un altro nome caldo sarà quello di Valentino Lazaro, esterno destro ancora di proprietà della Beneamata. L’austriaco non era nei piani di Antonio Conte, ma ora tutto potrebbe cambiare, così come per Federico Dimarco, quest’anno al Verona, che dovrebbe essere confermato visto l’elevato rendimento al servizio di Ivan Juric nella squadra scaligera.

Infine, ci sono i giovani come Lucien Agoume e Sebastiano Esposito. Il primo è nel mirino di molti club francesi, il suo rendimento allo Spezia è stato altalenante. Discorso simile per l’attaccante classe 2002 che, in Serie B, non è riuscito ad incidere particolarmente.