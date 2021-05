Calciomercato Inter, deciso il futuro di Conte | L’annuncio

Calciomercato Inter, Conte dice addio? L’indiscrezione clamorosa di Alfio Musmarra di ‘Top Calcio 24’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Conte | Doppio addio clamoroso

Giornata caldissima per il futuro dell’Inter: il tecnico Antonio Conte e la presidenza rappresentata da Steven Zhang sono stati ore a colloquio, nel tentativo di trovare una quadra per la prossima stagione, anche e soprattutto considerando le difficoltà economiche-societarie del club meneghino. Quadra che, però, non è stata trovata e che evidentemente non verrà trovata, visto l’annuncio che Alfio Musmarra ha twittato senza lasciare spazio a seconde interpretazioni: “Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Grazie di tutto Mister”. Parole che suonano come unghie sulla lavagna per i tifosi nerazzurri, ancora ebbri dello Scudetto vinto con largo anticipo, ma anche sensibilmente preoccupati per le criticità economiche che hanno colpito la dirigenza Zhang. Ad ogni modo, antenne drizzate su Milano: i prossimi aggiornamenti rischiano di essere fatali per l’Inter che ha dominato l’ultimo campionato.