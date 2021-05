Champions League, dall’Inter al Milan | Le fasce delle italiane e le possibili avversarie

Champions League: Inter, Milan, Atalanta e Juventus, le fasce delle squadre italiane e le possibili avversarie. Tutti i dettagli

Saranno Inter, Milan, Atalanta e Juventus le quattro squadre italiane che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Una qualificazione arrivata all’ultima giornata di campionato per le squadre di Pioli e Pirlo, e che ha visto i bianconeri scavalcare il Napoli. Respirano così anche le casse dei club, che potranno programmare la nuova stagione con maggiore liquidità. Ecco invece le fasce in cui saranno inserite Inter, Milan, Atalanta e Juve: tutte le urne e le possibile avversarie di ciascuna squadra.

Champions League | Inter in prima fascia, Juve in seconda: le possibili avversarie delle squadre italiane

Grazie alla vittoria dello scudetto l’Inter tornerà in prima fascia. L’urna è infatti riservata alle vincitrici dei campionati e a chi trionferà in Europa League tra Manchester United e Villarreal. Scivola invece in seconda fascia la Juventus, che sarà però in ottima compagnia. Anche PSG, Liverpool, Barcellona e Real Madrid, ad esempio, saranno inserite nella seconda urna. Una fascia di ferro che non prevede Atalanta e Milan: la squadra di Gasperini sarà in terza fascia, con il Milan addirittura in quarta dopo i tanti anni di assenza dalla massima competizione europea. Il rischio girone di ferro sarà dunque piuttosto alto soprattutto per i bergamaschi e i rossoneri.

Ecco in dettaglio tutte le squadre già qualificate in attesa dei preliminari e le rispettive fasce:

PRIMA FASCIA: Manchester City (ING), Atletico Madrid (SPA), Bayern Monaco (GER), Lille (FRA), INTER (ITA), Sporting Lisbona (POR), Manchester United (ING) o Villarreal (SPA), Chelsea (ING) o Zenit (RUS);

SECONDA FASCIA: Real Madrid (SPA), Barcellona (SPA), JUVENTUS (ITA), PSG (FRA), Liverpool (ING), Siviglia (SPA), Chelsea (ING) o Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING) o Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER) o Porto (POR);

TERZA FASCIA: Ajax (OLA), Lipsia (GER), ATALANTA (ITA), Borussia Dortmund (GER) se Chelsea e Villarreal vincono le coppe europee, Porto (POR) se una tra Chelsea e Villarreal vince la finale di coppa, Zenit (RUS) se il Chelsea vince la Champions League;

QUARTA FASCIA: MILAN (ITA), Wolfsburg (GER).