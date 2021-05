Restano ancora dubbi sul futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo: retroscena clamoroso ed esclusione di una delle candidate ad acquistare il portoghese

Centrata la qualificazione alla prossima Champions League, a tenere banco in casa Juventus è certamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il 36enne lusitano ha firmato l’ennesima stagione da record, con 36 reti e 4 assist in 44 presenze complessive. Numeri che, tuttavia, non si ripeteranno in un altro club di Serie A. È spuntata nelle scorse ore una clamorosa ipotesi Roma per CR7, con il connazionale Mourinho che avrebbe voluto allenare il cinque volte Pallone d’Oro nella Capitale. Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Pedro Almeida, però, l’ìpotesi che porterebbe l’asso portoghese in giallorosso nel prossimo calciomercato estivo è da scartare del tutto.

Calciomercato Juventus, niente Roma per Ronaldo: “Ha un preaccordo”

“Molte persone mi hanno chiesto di un possibile trasferimento di CR7 alla Roma“, ha detto Almeida sbilanciandosi e stroncando il sogno di molti tifosi giallorossi, “Per ora è totalmente impossibile”. Il noto giornalista non si è però fermato, facendo il punto su quello che con ogni probabilità sarà il destino che attende Ronaldo nella prossima stagione.

“Il portoghese ha un pre-accordo stipulato con il Manchester United“, la bomba lanciata da Almeida che indirizza in Premier il futuro di CR7. Non è da escludere, però, la permanenza nella Torino bianconera. “La Juventus, con la qualificazione in Champions, può però trattenere il giocatore nel club”.

Il giornalista ha quindi mantenute vive le possibilità che l’ex Real possa rimanere alla Juventus fino al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022.