De Laurentiis smentisce ogni voce sull’arrivo di Sergio Conceicao e dà un annuncio importante

A poche ore dall’addio di Rino Gattuso, che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, il Napoli sembrava aver chiuso per l’arrivo di Sergio Conceicao. L’allenatore ha stupito alla guida del Porto, arrivando secondo in campionato ed eliminando la Juventus in Champions League. L’ex giocatore di Lazio, Parma e Inter sembrava pronto a tornare in Italia, questa volta da allenatore, ma oggi la situazione sembra essere del tutto cambiata e l’arrivo del portoghese sembra essere del tutto sfumato.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Nuovo allenatore entro una settimana”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di ‘maisfutebol.iol.pt’, ha smentito ogni possibile contatto o affare in chiusura con il tecnico portoghese del Porto: “Su Conceicao è tutto falso, il nuovo allenatore del Napoli è già stato scelto e verrà annunciato entro una settimana”.

Inoltre De Laurentiis ha anche parlato del suo rapporto con Jorge Mendes: “Jorge è un vero amico e abbiamo parlato diverse volte negli ultimi tre mesi, lui ha proposto 3 o 4 allenatori ma senza mai avviare, però, alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sergio Conceicao”. Dalle parole di De Laurentiis si evince che il futuro allenatore del Napoli è già stato scelto e quindi tornano in ballo Allegri e Spalletti che certamente rientrano tra le probabili scelte del presidente partenopeo.