Calciomercato Milan, colpo Giroud | Conferme dalla Francia

Il Milan potrebbe mettere a segno il secondo colpo sul mercato: si tratta di Olivier Giroud, che si libera a zero dal Chelsea

Il Milan sta iniziando a programmare la prossima stagione, intervenendo sul mercato per affrontare la Champions League. E’ quasi concluso l’acquisto di Mike Maignan, con Donnarumma che probabilmente lascerà il club rossonero. Ma non solo sul ruolo del portiere. Il dt Paolo Maldini è alla ricerca anche di un attaccante, in grado di dare il cambio a un Zlatan Ibrahimovic spesso alle prese con dei problemi fisici. Il giornalista Carlo Pellegatti, in diretta su ‘CMIT TV’, ha dichiarato che la pista Olivier Giroud è molto calda.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin stupisce | Colpo stellare: Juventus ko!

Milan, conferme su Giroud

Una notizia confermata dal portale francese ‘Le10Sport.com‘, con il Milan in pole position per assicurarsi Giroud. Il francese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e anche altre squadre sono interessate. Come per esempio il Lens, per quello che sarebbe un ritorno in Francia, ma anche il Fenerbahce. Ma il Milan è una destinazione gradita anche allo stesso centravanti ora del Chelsea.