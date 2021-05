Dybala molto più di una suggestione per il Milan, fresco di ritorno in Champions. La Juventus è disposta a privarsi dell’argentino

Dybala una semplice ‘suggestione’? Rumors di calciomercato sostengono invece che il Milan abbia tutta l’intenzione di provarci sul serio. Del resto l’attaccante argentino è in vendita, conseguenza anche di un rinnovo difficilmente raggiungibile vista la distanza ancora piuttosto netta tra domanda – circa 10-12 milioni netti, l’attuale stipendio è di 7 – e offerta che sembra sfiori i 9-10 milioni però bonus inclusi. Certo che Maldini e soci dovrebbero riuscire a convincere la Juventus a cederlo in Italia, per giunta in una concorrente eventuale per Scudetto o zona Champions come lo è stato fino a domenica sera. Nei piani del club rossonero ci sarebbe una proposta da 20-25 milioni di euro più il cartellino di Romagnoli che sappiamo non rientrare più nel progetto sportivo targato Pioli.

Non a caso il suo agente Raiola è già da un bel po’ alla ricerca di una nuova sistemazione, impresa non semplice considerato che il classe ’95 nativo di Anzio non vuole trasferirsi in un club meno prestigioso del Milan. In scadenza nel 2022 come Dybala, Romagnoli ha una valutazione intorno ai 22 milioni, motivo per cui l’offerta milanista per il numero dieci bianconero sarebbe nel complesso di poco inferiore ai 50 milioni di euro. A meno di sorprese tale proposta verrebbe rispedita al mittente. La Juve, però, potrebbe rilanciare chiedendo in cambio Franck Kessie. Per il 24enne ivoriano, che con due rigori ha deciso la sfida con l’Atalanta riportando il Milan nella coppa che conta, via libera pure ad uno scambio alla pari sui 50-55 milioni con plusvalenze al seguito.

Calciomercato Milan, no a Kessie-Dybala: obiettivo blindare l’ivoriano

No eventualmente allo scambio Kessie-Dybala proposto dalla Juventus, che già potrebbe mettere le mani su ‘Gigio’ Donnarumma (a zero), il Milan non ha infatti nessuna intenzione di perdere l’ivoriano. A breve i colloqui con l’agente per il prolungamento del contratto si faranno sempre più intensi, con Kessie che potrebbe firmare fino a giugno 2024 se non addirittura a giugno 2025 con innalzamento dello stipendio a circa 4,5-5 milioni netti.

