Gianluigi Donnarumma sarebbe finito così nel mirino della Juventus, pronta a mettere sul piatto 50 milioni di euro: i dettagli

Tutto cambia in fretta. Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più lontano dal Milan. Il portiere classe 1999, che difenderà la porta dell’Italia ai prossimi Europei in programma tra giugno e luglio, potrebbe dire addio alla società rossonera. Nelle scorse ore è sbarcato a Linate il futuro numero uno Mike Maignan proveniente dal Lille. Sulle tracce del giovane estremo difensore campano ci sarebbero diversi top club d’Europa, tra cui in primis la Juventus.

Leggi anche –> Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Raiola lo spinge in Spagna

Leggi anche –> Milan, da Donnarumma a Tomori e Belotti | Come cambierebbe il mercato senza Champions

Calciomercato Milan, Donnarumma può restare in Serie A

Non arriverà il rinnovo ufficiale con il Milan per Donnarumma, pronto così a cambiare aria ma potrebbe restare anche in Serie A. Come svelato dall’edizione online de “Il Corriere delo Sport” la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 10 milioni a stagione facendogli firmare un contratto di cinque anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Hazard-Juventus | Le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’attacco a Ronaldo | “Si gioca meglio senza”

Nelle prossime ore il noto agente, Mino Raiola, avrà un colloquio con la dirigenza del Milan per arrivare alla decisione definitiva. Il futuro del portiere titolare della Nazionale italiana è sempre in bilico dopo aver rifiutato diverse proposte della società rossonera intorno agli otto milioni di euro. La richiesta è molto più alta e così il suo futuro potrebbe essere altrove.

I prossimi giorni saranno così già indicativi per capire il futuro di Donnarumma, impegnato già in ritiro con la Nazionale italiana in vista dell’amichevole di venerdì sera a Cagliari contro San Marino. Il club bianconero proverà il tutto per tutto per arrivare all’estremo difensore campano, voglioso di nuovi progetti sempre più avvincenti.