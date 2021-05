Gianluigi Donnarumma è sempre più lontano dal Milan: visite mediche questa mattina per il portiere sbarcato a Linate nella serata di ieri

Sarà sempre più addio per Gianluigi Donnarumma. Il classe 1999 lascerà la società rossonera, che ha deciso così di fiondarsi sul nuovo portiere sbarcato nella serata di ieri a Linate. Il portiere campano, originario di Castellammare di Stabia, in scadenza di contratto, non ha mai ricevuto un rinnovo ufficiale alle cifre richieste dal suo noto agente Mino Raiola.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il portiere del Lille, Mike Maignan, vestirà la maglia del Milan in vista della prossima stagione: il club italiano sborserà circa 15 milioni per il cartellino offrendo al futuro estremo difensore rossonero un triennale a 2,8 milioni di euro. Nessun rinnovo per Donnarumma: sulle tracce del portiere italiano ci sarebbero i maggiori club d’Europa che farebbero sempre più follie per lui.