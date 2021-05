Calciomercato estivo bollente in casa Juventus, con la società che torna a mettere nel mirino un calciatore della Premier League: ma servono 34 milioni

Il futuro della Juventus inizia ad essere costruito sin da subito. All’ultima giornata è accaduto l’insperato, ovvero il pareggio del Napoli contro il Verona che ha permesso agli uomini di Andrea Pirlo di qualificarsi alla prossima Champions League. Le cose da cambiare sono inevitabilmente tante per evitare di ripetere la stagione comunque negativa disputata quest’anno, e fondamentale sarà la prossima sessione di calciomercato estiva per farlo. Così la società bianconera è già al lavoro per trovare nuovi rinforzi per stagione che verrà, puntando il mirino in Inghilterra.

In Premier League infatti la Juventus segue da tempo il profilo di Dele Alli, calciatore del Tottenham classe 1996, che in questa stagione ha collezionato 27 presenze con 3 gol e 4 assist all’attivo. In estate però l’inglese sembrerebbe destinato a dire addio agli ‘Spurs’.

Calciomercato Juventus, occasione Dele Alli: il Tottenham lo scarica

Inizia a scaldarsi il calciomercato estivo, dove la Juventus cercherà di trovare i migliori rinforzi possibili per tornare a dominare in Serie A ed essere competitiva in Champions League. Tra gli obiettivi per la prossima stagione torna sul taccuino di Fabio Paratici anche il nome di Dele Alli, calciatore seguito da tempo dai bianconeri.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Tottenham sembrerebbe intenzionato a mettere sul mercato il giocatore inglese, che già lo scorso anno fu vicino alla cessione in prestito. Al momento il centrocampista offensivo classe 1996 sarebbe valutato intorno ai 34 milioni di euro. Il suo acquisto certamente porterebbe velocità e fantasia alla squadra bianconera, oltre ad un ottimo fiuto del gol. Ovviamente però il profilo di Alli è osservato da diversi club europei e la Juventus dovrà riuscire a piazzare il colpo prima della concorrenza.