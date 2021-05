La Juventus programma il prossimo calciomercato: arriva la clamorosa svolta per quanto riguarda l’erede di Pirlo

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo ma per la Juventus sembrano essere in arrivo novità importanti per quanto concerne il prossimo allenatore bianconero. Quasi scontata la partenza di Pirlo dopo una sola stagione, il grande sogno del presidente Agnelli rimane il ritorno in bianconero di Zinedine Zidane. In tal senso, il direttore di ‘Ok Diario’ Eduardo Inda è intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’ per fare il punto sul futuro di Zinedine Zidane. Il giornalista ha parlato di un’inedita clausola rescissoria che il Real Madrid ha intenzione di esercitare per trattenere Zidane, in caso di richiesta di dimissioni da parte dell’allenatore transalpino. “Se Zidane lasciasse, dovrebbe pagare una penale per aver interrotto il contratto prima della scadenza”. Una rivelazione quella fatta dal noto giornalista che può complicare non poco i piani della Juventus che, a Zidane, pensa ormai da mesi.

Calciomercato Juventus, clausola e annuncio: “Zidane non andrà via”

La clausola in questione è stata inserita nel contratto del tecnico francese al momento della firma, in sostituzione di Solari nel 2019. A rincarare la dose allontanando la partenza dell’allenatore da Madrid, ci ha pensato uno dei suoi pupilli a ‘L’Equipe’: Karim Benzema. “Futuro non chiaro di Zidane al Real? Fino ad ora è stato lui l’allenatore, non credo che partirà“, ha dichiarato Benzema.

Il bomber francese è tornato ad esprimersi ai massimi livelli sotto la guida di Zidane e non vuole saperne di un addio del tecnico francese ai ‘Blancos’. Benzema è stato perentorio: “In questo momento non vedo il Real Madrid senza di lui, non se ne andrà. Vedrete”.

La Juventus è dunque avvisata, la strada per rivedere Zidane nella Torino bianconera appare, nuovamente, in salita.