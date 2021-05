Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico in vista della prossima stagione: arriva un clamoroso annuncio a questo proposito

La Juventus studia il piano per il futuro dopo la conquista della qualificazione in Champions League. Ci sono diverse questioni da risolvere per Paratici e la restante parte della dirigenza bianconera. Uno dei punti cardine è senza dubbio il rebus legato al futuro di Cristiano Ronaldo e arriva, inoltre, un importante annuncio a tal proposito. Stando a quanto riferisce ‘Dagospia’, il club e il fuoriclasse portoghese avrebbero trovato l’accordo per la chiusura anticipata del contratto in scadenza a giugno 2022.

I bianconeri, quindi, vorrebbero liberarsi del pesantissimo ingaggio del campione di Madeira, che guadagna l’astronomica cifra di 31 milioni di euro netti a stagione. All’età di 36 anni comincia a diventare un peso difficile da sostenere, considerando soprattutto la stagione deludente della ‘Vecchia Signora’. L’ex Manchester United e Real Madrid, poi, ha risentito in alcune occasioni delle difficoltà della squadra, fornendo prestazioni non alla sua altezza. Il tecnico Pirlo ha deciso a sorpresa di lasciarlo in panchina nello scontro decisivo con il Bologna, ma nonostante ciò il gruppo si è reso protagonista di una grande prova, la migliore forse di tutta la stagione. È chiaro ai più che il rapporto tra Ronaldo e la Juventus, dopo tre stagioni insieme, non è più idilliaco – sempre se lo sia mai stato – e spunta la clamorosa ipotesi rescissione per l’addio.