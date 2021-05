Il portiere della Juventus ha parlato del proprio futuro in diretta televisiva durante la Partita del Cuore all’Allianz Stadium di Torino

Nei giorni scorsi Gianluigi Buffon ha annunciato il suo secondo addio, quello definitivo, alla Juventus. Dopo circa un ventennio in maglia bianconera, l’estremo difensore si ritrova ora a doversi guardare intorno e a riflettere sul futuro. Tante le ipotesi tra Italia ed estero per il campione del mondo di Berlino 2006, che a tal proposito ha parlato in diretta televisiva durante l’evento della Partita del Cuore all’Allianz Stadium di Torino. “Se giocherò ancora? Non lo so, ci devo pensare bene e decidere cosa fare. Se prendo una strada poi devo avere motivazioni, ma non ho fretta e mi prendo tempo”. E sull’addio ai bianconeri: “Sene sono sicuro? Ci ho pensato e bisognava fare un passo indietro. La scelta che ho fatto è la cosa più giusta, un finale degno. Il merito è ancora una volta del contesto, che mi ha accolto e insegnato tanto. Grazie al mondo Juve da ragazzo sono diventato un uomo”.

Juventus, Buffon non ha fretta e valuta il futuro

Dichiarazioni importanti quelle dell’ex numero uno della Nazionale Italiana e della Juventus. Con la fine del campionato e della stagione il portiere ha infatti salutato la squadra una volta per tutte e non esclude la possibilità di ritirarsi. In ogni caso arriverà una decisione, ma senza fretta. Un calciatore del suo calibro, nonostante l’età, farebbe ancora comodo a numerosi club. Quel che è certo, intanto, è che stavolta è giunta realmente l’ora di voltare pagina e dire addio alla Juventus.

Quale sarà il suo futuro ancora non è dato saperlo. Con i giusti tempi, però, l’estremo difensore classe 1978 saprà decidere cosa sia meglio per sè stesso e per un finale di carriera degno del suo prestigio.