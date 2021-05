Leonardo Bonucci, difensore centrale della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri in questa estate di calciomercato: le ultime sul suo futuro

La Juventus, un po’ a sorpresa dopo le ultime uscite, è riuscita nel finale a raddrizzare la sua stagione con la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta e la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Nella finale del torneo italiano giocato lo scorso mercoledì, Leonardo Bonucci, veterano della Vecchia Signora, è partito dalla panchina e non è una novità. L’ex giocatore del Milan nell’ultimo periodo è stato quasi sempre relegato fra le riserve e, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il suo futuro potrebbe essere anche lontano dalla Continassa.

In questa stagione, il classe 1987 ha collezionato 26 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due gol, ma senza incidere realmente nel gioco della squadra come accaduto con la gestione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Bonucci potrebbe andarsene | I motivi

Nell’ultimo periodo dunque Leonardo Bonucci non è stato in cima alle scelte di Andrea Pirlo, un po’ per problemi fisici un po’ per il rendimento con Matthijs de Ligt, vero perno della linea difensiva, e Giorgio Chiellini che, quando in forma, ha dimostrato di essere ancora molto utile alla causa della Vecchia Signora. Inoltre c’è la questione legata al monte ingaggi della Juventus che, nella prossima estate, dovrà per forza di cose essere ridimensionato.

Il giocatore originario di Viterbo ha un contratto fino al 2024 con la squadra bianconera ed una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro, ma è il suo ingaggio annuale ad essere davvero pesante: ben 6,5 milioni di euro netti a stagione. Cifre altissime per un giocatore che ha perso la titolarità, almeno nelle ultime uscite, e che potrebbe lasciare la Juventus nei mesi, caldissimi, che stanno arrivando.