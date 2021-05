Inter e Milan lo avevano seguito a lungo, ma ora è arrivato il comunicato ufficiale per il rinnovo del top player: doppia beffa!

Non ci sarà l’addio per il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric, che continuerà la sua avventura in Spagna. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale per il rinnovo del giocatore seguito a lungo da Milan e Inter. Una doppia beffa per i due top club italiani, che dovranno virare su altri obiettivi.

Calciomercato Inter e Milan, Modric vestirà ancora ‘blancos’

Un riconoscimento importante per il croato che vestirà ancora per un’altra stagione la maglia dei blancos. Il 35enne centrocampista sarà protagonista con il Real Madrid fino al 30 giugno 2022. Sarà il suo decimo anno nella capitale spagnola: in tante occasione avrebbe potuto dire anche addio, ma alla fine Modric continuerà la sua avventura proprio con il top club spagnolo.

A partire dal prossimo anno, poi, Modric si libererà a parametro zero e potrebbe diventare l’ennesima occasione per Milan e Inter. Il centrocampista croato è stato protagonista in questa stagione con 48 presenze con sei gol e sei assist vincenti ai propri compagni. Ancora una volta ha messo in mostra tutta la sua classe regalando giocate d’alta classe.