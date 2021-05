Calciomercato, Flick nuovo ct della Germania

La Germania, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato Flick come successore di Loew sulla panchina della Nazionale: in carica da dopo gli Europei

Il mondo degli allenatori vive un periodo di cambiamenti, tanto per i club quanto per le nazionali. La Germania, attraverso una nota, ha infatti comunicato il nome del nuovo ct chiamato a guidare la nazionale tedesca dal termine degli Europei 2021. La candidatura era nell’aria da alcuni giorni, adesso è diventata ufficiale.

BREAKING: Hansi #Flick will become the new Germany national team head coach following @EURO2020 ✍️#DieMannschaft pic.twitter.com/2CpxjIsQSn

— Germany (@DFB_Team_EN) May 25, 2021