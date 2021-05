La Fiorentina dopo l’addio di Beppe Iachini ha scelto il nuovo allenatore: arriva il comunicato ufficiale della società viola

Inizia una nuova per la Fiorentina, pronta a cambiare passo dopo la deludente stagione che si è appena conclusa. Nei giorni scorsi, come era prevedibile, la società viola ha salutato il tecnico Beppe Iachini, tornato sulla panchina della squadra come traghettatore per il finale di stagione.

Tra i tanti nomi accostati per la prossima stagione, in questi minuti il club toscano ha comunicato l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina. Il comunicato ufficiale condiviso sul sito riporta le parole del presidente Rocco Commisso che afferma: “Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina”. Dunque riparte subito dalla piazza viola Gattuso, dopo che nei giorni scorsi era stato comunicato il suo addio al Napoli.