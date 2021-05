Roberto De Zerbi lascia il Sassuolo e si trasferisce all’estero: è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. La nota ufficiale

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso è finalmente diventata ufficiale: Roberto De Zerbi lascia il Sassuolo ed è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Prima panchina all’estero per il giovane mister, autore in questa stagione di una splendida cavalcata in Serie A che lo ha portato a non qualificarsi per la Conference League solo per una differenza reti sfavorevole nei confronti della Roma.

Calciomercato, De Zerbi via dal Sassuolo

A dare la notizia è stato lo stesso club ucraino, attraverso una comunicazione ufficiale: “Benvenuto, Mister! Roberto De Zerbi è l’allenatore dello Shakhtar! Lo specialista italiano guiderà la squadra per le prossime due stagioni“. La squadra di Donetsk è arrivata seconda nello scorso campionato e disputerà i playoff per aggiudicarsi un posto nei gironi Champions della prossima stagione.

Pronto all’avventura De Zerbi: “Sto bene, sono contento. Lascio il Sassuolo con grande dispiacere perché sono molto legato a loro, però arrivo in una società importante. Voglio cercare di fare un buon lavoro e portare la nostra idea di calcio. E vincere anche, perché conta anche quello”.