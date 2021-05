Svolta improvvisa per il calciomercato della Juventus: il top player può salutare, ecco dove vorrebbe trasferirsi

Conquistata al photofinish la qualificazione alla prossima Champions League, per la Juventus è già tempo di pensare al calciomercato estivo che rischia di rivoluzionare la rosa bianconera. Dal tecnico, con Pirlo che molto probabilmente dirà addio, fino a diverse pedine pronte a lasciare Torino nelle prossime settimane. In tal senso, ‘Barcacentre’ rivela una vera e propria bomba che riguarda uno dei pilastri della rosa juventina: Matthijs de Ligt. Il forte centrale olandese, arrivato a Torino nell’estate 2019 per la cifra record di 85,5 milioni di euro, si sarebbe pentito di aver scelto la Juventus. Indiscrezione clamorosa che riguarda l’ex capitano dell’Ajax: ecco tutti i dettagli. “Matthijs de Ligt non sta bene a Torino e manda messaggi per lasciare la Juventus“. Comincia così l’indiscrezione di ‘Barcacentre’ che apre al possibile addio dell’olandese nel prossimo calciomercato estivo.

“Una della sue mete preferite è il Barcellona, le persone vicine a de Ligt riconoscono che ha sbagliato ad andare alla Juventus due anni fa quando avrebbe potuto andare al Barça”, scrive la pagina Twitter che, dunque, non lascia spazio a dubbi. In un’estate dove tanto potrebbe cambiare nella Torino bianconera, può rispuntare l’ombra dell’addio sulle spalle del difensore olandese.

Poco meno di due anni fa la Juventus la spuntò proprio sui catalani per l’acquisto del centrale che, in questa stagione, ha collezionato 36 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente.

Situazione dunque in divenire, de Ligt sarebbe scontento della sua avventura in maglia bianconera: nonostante una scadenza ferma al giugno 2024, la permanenza alla Juventus dell’olandese può essere messa ancora in discussione.

