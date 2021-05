Grande festa in casa Milan, dopo il traguardo Champions League raggiunto: arrivano nuove dichiarazioni da parte del tecnico Pioli

Si chiude nel migliore dei modi la stagione del Milan. Raggiunto il traguardo Champions League e ora tutto l’ambiente può guardare al futuro con maggiore fiducia. All’indomani dell’obiettivo messo in cassaforte, arrivano nuove dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli a ‘Milan TV’. Di seguito le sue parole: “Credo che ad inizio stagione sia stato giusto cavalcare l’onda dell’entusiasmo dei nostri ragazzi. Le cose andavano bene, la freschezza mentale ci ha dato energie e ne abbiamo approfittato. Siamo andati in campo senza preoccupazione. La cosa più difficile è l’altra, quando abbiamo cominciato a perdere terreno. Siamo stati bravi io, Maldini e Massara a non perdere la fiducia nel nostro modo di lavorare e di scendere in campo. Credo che questa sia stata la cosa migliore”.

TIFOSI: “In questa stagione i milanisti ci hanno dato una grande mano. Ci hanno caricato facendoci capire cosa stavamo facendo. Abbiamo riscaldato i loro cuori nel bene e nel male, perché i tifosi hanno capito che giochiamo con spirito, con volontà. Vederli così vicini ci ha dato la carica per affrontare l’Atalanta”.

SULLA SQUADRA: “Fino a ieri tutti i miei giocatori erano concentrati e motivati per ottenere un obiettivo importantissimo, sapendo che da oggi qualcuno di loro avrà la possibilità di fare altre esperienze. Li ringrazio tutti: giovani come Kalulu, Brahim Diaz e Dalot non avevano mai giocato come quest’anno. Tutti hanno raccolto ciò che hanno seminato, siamo andati oltre ai nostri limiti”.

OBIETTIVI: “Come sono entrato a Milanello mi sono trovato bene. Sento di essere nel posto giusto e questo mi spinge a dare tutto, provare a fare qualcosa di veramente importante. Io sto già pensando alla prossima stagione. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare. Faremo tutto il necessario per portare avanti le nostre idee e dare soddisfazione ad un pubblico fantastico”.

SOGNO AL MILAN: “Vincere qualcosa qui sarebbe esaltante, ma mi ricordo un’intervista di Maldini nella quale diceva che il club per tornare ai livelli top deve giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi. Noi dobbiamo confermarci e crescere, sarà quello il nostro obiettivo”.