Champions, dall’Inter alla Juventus | Gli incassi minimi squadra per squadra

Champions League, ecco gli introiti minimi delle quattro squadre qualificate alla massima competizione europea. Tutte le cifre

L'ultima giornata di Serie A premia Milan e Juventus. Grazie ai successi contro Atalanta e Bologna, e al contemporaneo pareggio del Napoli con il Verona di Juric, le squadre di Pioli e Pirlo conquistano gli ultimi due posti disponibili per l'accesso alla prossima Champions League. Rossoneri e bianconeri si aggiungono ad Inter e Atalanta: sono queste le quattro società che parteciperanno alla prossima edizione della massima competizione europea. Un traguardo che garantirà anche importanti introiti nelle casse dei club: ecco gli incassi minimi per Inter, Milan, Atalanta e Juventus con la qualificazione in Champions.

Champions League, gli introiti di Inter, Milan, Atalanta e Juventus | Tutte le cifre

Se dovessero essere confermate le cifre distribuite nell'ultimo triennio, a ciascun club saranno garantiti 15,25 milioni di euro come bonus partecipazione. Come riportato dal sito specializzato 'Calcio e Finanza', il ranking storico garantirà 15,5 e 16,6 milioni di euro ad Inter e Milan, 2,2 milioni all'Atalanta e ben 29,9 milioni alla Juventus. Vanno poi aggiunti gli introiti provenienti dal market pool.

Secondo una prima stima, gli incassi minimi della Juventus per la partecipazione alla prossima Champions League saranno di 51,05 milioni di euro. All’Inter spetteranno almeno 44,15 milioni, 42,75 per il Milan. Chiude l’Atalanta con ‘solo’ 25,85 milioni d’introiti minimi. Si tratta di cifre comunque tutte destinate a salire con i bonus legati ai risultati delle singole partite dei gironi ed eventualmente a seguire. Senza dimenticare gli incassi provenienti dalla probabile riapertura degli stadi.