Calciomercato Roma, addio Santon | Offerta del Basaksehir

La Roma si prepara alle uscite e una di queste sarà, con ogni probabilità, Davide Santon: offerta dalla Turchia

E’ tempo di mercato in casa Roma, che deve ricostruire dopo il settimo posto di Paulo Fonseca in attesa che Mourinho getti le basi per un nuovo ciclo. Ieri è arrivata la qualificazione in Conference League, che i giallorossi affronteranno la prossima stagione. Una competizione importante, anche se l’obiettivo sarà sicuramente fare meglio del predecessore dello Special One. Dovranno esserci, per forza di cose, delle uscite. E una di queste sembra essere Davide Santon.

Roma, Santon al Basaksehir

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Roma è vicina alla cessione di Davide Santon. Il terzino italiano dovrebbe giocare in Turchia dalla prossima stagione, precisamente all’Istanbul Basaksehir. Mourinho non punterà sul giocatore, che dovrebbe fruttare al club giallorosso circa 2 milioni di euro col suo addio. Il suo contratto scadrà nel 2022 e il Basaksehir pare abbia fretta di chiudere la trattativa, anche per le offerte che ci sono dalla Serie A e dalla Ligue 1.