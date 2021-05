Calciomercato Napoli, addio Allegri | "Vuole la Champions!"

La mancata qualificazione in Champions League fa sfumare il sogno Max Allegri per il Napoli dopo l’esonero di Gattuso

Il Napoli ha fallito l’accesso alla prossima Champions League, pareggiando 1-1 in casa contro il Verona. L’Europa League cambia i piani del club partenopeo, anche per la scelta del nuovo allenatore, che non sarà più Gennaro Gattuso. De Laurentiis ha ufficializzato l’addio del tecnico e ora dovrà capire a chi affidare la sua squadra. Massimiliano Allegri, senza la Champions, ha declinato l’offerta degli azzurri. Il tecnico toscano vorrebbe ripartire da un club che disputi la massima competizione europea. Lo ha dichiarato il giornalista Valter De Maggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Conte | Clamorosa pista dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Pioli: il tecnico si offre | Con lui anche il ‘pupillo’!

Napoli, sfuma il sogno Allegri

Valter De Maggio, giornalista, ai microfoni di ‘Pressing‘ ha dichiarato: “Allegri fino a qualche giorno fa era candidatura forte, adesso è molto più complicata anche in virtù dell’esclusione dalla Champions del Napoli. Lui cerca un club ce giochi la Champions League. Sono in risalita le quotazioni di Spalletti e Simone Inzaghi. Quest’ultimo piace molto a De Laurentiis e potrebbe portarlo al Napoli in caso di rottura tra il tecnico e la Lazio“.

Anche il giornalista di MonzaNews Stefano Peduzzi ha rilasciato un tweet su Allegri: “Ha declinato l’offerta del Napoli“. Napoli-Allegri, dunque, un matrimonio che non s’ha da fare. La causa principale è la mancata qualificazione in Champions. E salgono le quotazioni di Spalletti e Inzaghi.