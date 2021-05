Il Milan torna in Champions League e prepara un mercato importante: in attacco si segue Dybala, ma la trattativa con la Juventus è in salita

Il Milan ha chiuso il campionato nel miglior modo possibile: la vittoria per 2-0 sul campo dell’Atalanta ha permesso ai rossoneri di conquistare il secondo posto in classifica e l’accesso alla prossima Champions League. Obiettivo centrato, non senza difficoltà, ma ora la palla passa alla società: in estate si vuole rinforzare la rosa a partire dall’attacco, dove torna di moda il nome di Paulo Dybala.

Calciomercato Milan, intreccio Dybala

Dybala è seguito da tempo dal Milan, ma la trattativa con la Juventus non si preannuncia affatto semplice. L’argentino ha un contratto con il club sino al 2022, ma l’ultima stagione non l’ha lasciato soddisfatto: tanti infortuni ed appena 20 presenze in campionato, condite lo stesso da quattro gol e due assist. Il giocatore ha sempre rivendicato la sua fedeltà alla maglia, ma quest’estate potrebbe esserci il divorzio.

La Juventus sa bene che – senza rinnovo – la prossima sarà l’ultima sessione estiva dalla quale si potrà ricavare qualcosa dalla vendita di Dybala. Il Milan – riferisce ‘La Repubblica’ – resta in agguato, ben consapevole, però, che i bianconeri preferirebbero vendere la ‘Joya’ all’estero piuttosto che ad una diretta avversaria in Italia.

Calciomercato Milan, le cifre dell’affare con la Juventus

A questo, poi, c’è da aggiungere l’elevato costo dell’operazione: la Juventus chiede 50-55 milioni per Dybala e non è intenzionata a fare sconti. Il Milan, dal canto suo, è alle prese con lo spinoso rinnovo di Donnarumma, con l’aumento richiesto da Kessié e con la sempre più probabile partenza di Calhanoglu. Situazioni da definire al più presto, per poi gettarsi sul mercato in entrata, con l’argentino che rappresenta la prima suggestione.

Il Milan valuta l’operazione, anche se Dybala chiede un ingaggio importante: classe 1993, l’argentino punta a chiudere per un quadriennale a 10 milioni l’anno. Uno stipendio da top player e una situazione che richiede un’attenta analisi prima di essere portata a compimento. La Juventus, dal canto suo, valuta da tempo la cessione anche per le richieste esose per il rinnovo, con una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni a stagione.