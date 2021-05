La Juventus prepara un calciomercato importante e c’è un’occasione dal Barcellona: i ‘Blaugrana’ pensano allo scambio

È stata un’annata particolare quella vissuta dalla Juventus, ricca di colpi di scena e che si è conclusa comunque con un lieto fine. Ieri i bianconeri hanno agguantato un posto in Champions League proprio nell’ultima giornata di campionato, grazie al successo per 1-4 contro il Bologna e il pareggio del Napoli contro il Verona per 1-1.

Nonostante non dipendesse tutto da Ronaldo e compagni, dunque, è arrivato il quarto posto che garantisce di giocare nella massima competizione per club. Il traguardo è sicuramente fondamentale per poter ambire al meglio anche nella prossima annata, visto che la Champions League garantisce un ritorno economico oltre ad ambizioni più importanti. Molto dipenderà anche dal prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, scambio per Ter Stegen: proposta del Barcellona e beffa Donnarumma

Il Barcellona potrebbe salutare Ter Stegen e secondo le voci in arrivo dalla Spagna, lo stesso Messi vorrebbe l’addio del tedesco per rinnovare. L’estremo difensore ha commesso qualche errore di troppo in questi mesi e per questo potrebbe essere in uscita. Il club catalano potrebbe pensare allo scambio alla pari con la Juventus da 55-60 milioni per ottenere Bentancur.

Per i bianconeri ci sarebbe l’ostacolo ingaggio per arrivare a Ter Stegen, in quanto il portiere guadagna più di 8 milioni all’anno e in più c’è la difficoltà per la Juventus di cedere Szczesny, che sembra essere in uscita per effettuare un cambio in porta. Tra Juventus e Barcellona inoltre c’è l’intreccio Donnarumma.

I ‘Blaugrana’ vorrebbero liberarsi di Ter Stegen per provare a prendere il portiere del Milan a parametro zero, ma il classe 1999 è nel mirino anche della Juventus.