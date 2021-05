Il calciomercato della Juventus può passare da un nuovo tecnico: addio a Pirlo nonostante la Champions, ecco il piano del presidente Andrea Agnelli

La Juventus si gode il quarto posto che ha regalato in extremis alla squadra di Pirlo l’accesso alla prossima Champions League ai danni del Napoli. Dal campo al calciomercato, nonostante il ‘lieto fine’, il tecnico bresciano potrebbe essere rimpiazzato nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Equipe’, Zinedine Zidane e il Real Madrid sono pronti a dirsi addio. Il divorzio sarà ufficiale nelle prossime settimane quando l’allenatore francese avrà un colloquio con il presidente Florentino Perez, per dirsi definitivamente addio. La Juventus rimane vigile sullo sfondo riguardo a quella che sarà la prossima scelta per la carriera di Zidane, da tempo il grande sogno del presidente bianconero Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, sogno Zidane: doppio ostacolo

Con Zidane lontano dai ‘Blancos’, i nomi caldi per la panchina del Real sono quelli di Raul e Massimiliano Allegri ma non solo: nelle ultime ore è spuntata con forza dalla Spagna la candidatura, tra gli altri, di Antonio Conte. Il destino di Zidane potrebbe però essere ancora lontano dalla Torino bianconera.

Per l’allenatore resta sullo sfondo l’ipotesi che porta alla nazionale francese, per la quale Zidane potrebbe addirittura prendersi un anno sabatico e tornare nel 2022. Lo scoglio da superare per la Juventus rimane però il ricco ingaggio di Zidane che guadagnerebbe almeno 14 milioni di euro a stagione.

Situazione quindi in divenire per la Juventus che rimane alla finestra per il possibile clamoroso ritorno di Zinedine Zidane nella Torino bianconera: l’addio del francese al Real di Perez appare ormai imminente.

Calciomercato, dalla Spagna: il Real Madrid pensa a Buffon

Nell’intreccio che coinvolge inevitabilmente il Real Madrid e la Juventus, ci potrebbe essere anche un altro protagonista, secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.com’. Per il portale spagnolo, infatti, l’agente di Gianluigi Buffon, fresco di saluti con i bianconeri, avrebbe già avviato i contatti per un suo approdo nella capitale spagnola a partire dalla prossima stagione.

Il secondo portiere dei Blancos, infatti, il ventiduenne Andriy Lunin non sarebbe per niente felice dello spazio che ha trovato quest’anno e vorrebbe cambiare aria, ed è proprio qui che nasce l’idea di Perez di affidarsi all’estremo difensore campione del mondo del 2006, che sì potrebbe anche ritrovare il suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri.