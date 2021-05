Calciomercato Juventus e Napoli, Pjanic sui social | 'Segue' Allegri

Miralem Pjanic lascia un messaggio sui social dopo una stagione molto deludente: il bosniaco potrebbe seguire Allegri

Lo scambio tra Juventus e Barcellona la scorsa estate ha portato Arthur in bianconero e Miralem Pjanic in Catalogna. Il bosniaco aveva firmato un contratto fino al 2024, ma la sua avventura al Barça potrebbe finire a breve. Il motivo? Troppo poco lo spazio concessogli da Koeman, soprattutto in Liga. Fa specie infatti vedere Pjanic quasi sempre presente in Champions e non in campionato. Il suo futuro potrebbe essere con un suo grande estimatore, Massimiliano Allegri, che a breve si siederà su una nuova panchina dopo l’esonero dalla Juve nel 2019.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro De Paul | L’annuncio di Marino

LEGGI ANCHE >>> Inter-Udinese, tegola per Conte | Esce per infortunio e Mancini trema

Calciomercato, Pjanic con Allegri

Allegri potrebbe ritornare ad allenare in Serie A: potrebbe essere di nuovo la Juventus, ma anche il Napoli resta molto interessato per sostituire Gattuso. E Pjanic potrebbe proprio seguire il suo ex tecnico, anche perché il connubio ha portato tante soddisfazioni oltre che trofei a entrambi. E’ il regista che Allegri preferisce ed è anche arrivato un indizio social sull’addio del bosniaco dal Barcellona.

Honrar la camiseta.

Respetar el equipo.

Darlo todo dentro y fuera de la cancha.

Esto es lo que merece @FCBarcelona_es esto es lo que he hecho con mi compañeros desde el primer día. Esta temporada me deja un gusto amargo y preguntas que todavía buscan respuestas..#ForçaBarça💙❤️ pic.twitter.com/WPcjsCUkZa — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) May 23, 2021

Ecco le parole di Pjanic sui social: “Onora la maglia. Rispetta la squadra. Dai tutto dentro e fuori dal campo. Questo è quello che il Barcellona merita e questo è quello che ho fatto coi miei compagni dal primo giorno. Questa stagione mi lascia l’amaro in bocca e le domande che ancora cercano risposte“. Insomma, parole chiare che sembrano di addio.