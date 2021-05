Ancora un annuncio a sorpresa per quanto riguarda Pep Guardiola: sarà addio a breve con la beffa per Juventus e Inter

Saranno settimane intense per Juventus e Inter. Dopo la fine della stagione i due top club d’Italia potrebbero così pensare alla programmazione in vista del prossimo anno. Obiettivi di mercato di assoluto valore con l’obiettivo di puntellare le rose a disposizione. Sia i bianconeri che i nerazzurri continuano a lavorare sul fronte calciomercato per mettere subito a segno colpi di assoluto valore. Poche ore fa è arrivato l’annuncio beffa da parte del manager spagnolo del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la festa per la Premier League vinta.

Calciomercato Juventus e Inter, per Aguero sarà addio

Così lo stesso Guardiola ha svelato: “Aguero è vicino a firmare con il Barcellona per giocare con Messi”. Un annuncio decisivo per quanto riguarda Juventus e Inter, che erano molto interessate ad arrivarci a parametro zero. Lo stesso attaccante argentino è stato decisivo con una doppietta nell’ultima sfida giocata con la casacca del Manchester City. Ora il suo futuro sarà in Spagna con l’obiettivo della compagine blaugrana di tornare protagonista anche in Champions League.

Un colpo decisivo per il Barcellona che cercherà di dimenticare la stagione appena terminata. Tante delusioni per la squadra catalana che, dopo aver convinto Messi a restare ancora in blaugrana, proverà ad arrivare ad obiettivi di primo piano per puntellare la rosa a disposizione. Da monitorare anche il futuro dell’allenatore olandese Koeman: l’ex Ct della Nazionale potrebbe andare via.

L’annuncio di Pep Guardiola sa di beffa per Juventus e Inter, che dovranno così cambiare obiettivi in vista della prossima stagione per essere ancora più competitive. Aguero tornerà in Spagna dopo le stagioni da urlo con la maglia dell’Atletico Madrid.