La Juventus a caccia di un attaccante, ma il calciomercato non fa sconti: sfuma un obiettivo, destinato a tornare a giocare al Chelsea in Premier League

La Juventus è riuscita a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Una rincorsa al cardiopalma, conclusasi all’ultima giornata con il successo a Bologna che ha permesso ad Andrea Pirlo di salvare una stagione al di sotto delle aspettative. L’obiettivo raggiunto permette ai bianconeri di pensare con più tranquillità al mercato: tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, ma un giocatore rischia già di sfumare.

Calciomercato Juventus, bomber via dal Real Madrid

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa ampliare le rotazioni senza abbassare il livello dei giocatori in campo. Alvaro Morata è da riscattare e il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo ancora da certificare. Tutte queste voci obbligano il club bianconero a non lasciarsi trovare impreparato in caso d’addii e – tra i giocatori accostati – c’era anche il nome di Eden Hazard.

Il belga – classe 1991 – è sotto contratto con il Real Madrid sino al 2024, ma ha espresso il desiderio di lasciare la ‘Liga’. Protagonista di appena 3 gol in 14 presenze in campionato, il giocatore non è riuscito a trovare l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità. Da qui il desiderio di cambiare, con la Juventus attenta all’evolversi della situazione.

Calciomercato Juventus, Hazard torna al Chelsea

C’è però una considerazione da fare: secondo quanto riferisce ‘El Chiringuito’, Eden Hazard vorrebbe tornare a giocare al Chelsea, in Premier League. I ‘Blues’ sono il club con il quale vanta più presenze (352) e gol (110) in carriera e il progetto ambizioso alla guida di Tuchel sembra entusiasmarlo. Via dal Real per tornare in Inghilterra: il destino di Hazard è segnato, con la Juventus beffata.

Il club bianconero dovrà ora cercare altrove: il nome più caldo per l’attacco della Juventus è al momento quello di Depay, che nei giorni scorsi aveva anche mandato dei segnali di apprezzamento sui social alla società dove ritroverebbe il compagno di Nazionale, de Ligt.