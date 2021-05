Nonostante la qualificazione in Champions, Pirlo e la Juventus possono salutarsi: nuovo tecnico e colpo inatteso per la retroguardia bianconera

Andrea Pirlo, contro ogni previsione, ce l’ha fatta. La Juventus disputerà la Champions League 2021/22 insieme ad Inter, Milan ed Atalanta, con il Napoli di De Laurentiis rimasto clamorosamente fuori e che ha chiuso in quinta posizione. Nonostante alcuni obiettivi stagionali alla prima annata alla guida della ‘Vecchia Signora’, Pirlo sarà probabilmente rimpiazzato nelle prossime settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Unai Emery. L’allenatore del Villarreal, che ha chiuso al settimo posto la stagione in Liga con il ‘Sottomarino giallo’, è uno dei nomi caldi per il post Pirlo. La società bianconera avrebbe già effettuato un sondaggio per il 49enne di Hondarribia, ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club spagnolo.

Calciomercato Juventus, Emery porta il difensore: cifre e dettagli

L’idea della Juventus potrebbe dunque portare Emery (accostato anche all’Inter) e non solo dal Villarreal. In caso di cessione di Merih Demiral, infatti, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe in mente l’assalto ad un nuovo centrale difensivo.

Piace non poco Pau Torres, valutato 40 milioni e che potrebbe seguire proprio Emery a Torino. In questa stagione, Torres ha collezionato 43 presenze complessive con 3 reti e 2 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, Emery e Pau Torres il possibile doppio colpo della Juventus per la prossima stagione.