Cristiano Ronaldo ha assistito dalla panchina all’ultimo match della Juventus: scelta tecnica di Pirlo, arriva l’annuncio sul suo futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Il campione portoghese potrebbe dire anche addio in vista della prossima stagione. Nell’ultimo match decisivo della stagione lo stesso attaccante bianconero ha assistito alla sfida dalla panchina. Una scelta tecnica da parte di Andrea Pirlo: una decisione di comune accordo dopo una stagione sempre in campo. La Juventus è riuscita a superare il Bologna conquistando così la qualificazione alla prossima Champions visto il pari del Napoli in casa contro l’Hellas Verona.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | L’annuncio in diretta tv

In diretta tv così è arrivato l’annuncio del giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di “Pressing” che ha rivelato: “Abbiamo visto in campo la Juventus del futuro, con i giovani e senza Ronaldo potrebbe avere un senso”. Poi ha aggiunto altre dichiarazioni su un possibile addio del campione portoghese: “Non me l’aspetto alla Juve nella prossima stagione”

I prossimi giorni saranno decisivi in casa Juventus per trovare una soluzione sia per quanto riguarda Andrea Pirlo che Cristiano Ronaldo. Una scelta decisiva visto che il contratto dell’attaccante bianconero scadrà nel giugno 2022. Così l’ex Real potrebbe decidere di vestire la casacca della Juve per un’altra stagione terminando così il suo legame contrattuale con il club italiano.

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore con la dirigenza bianconera sempre al lavoro dopo la fine della stagione. La qualificazione alla prossima Champions è stata una manna dal cielo: in caso di Europa League sarebbe stata una delusione totale per la Juventus.