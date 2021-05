In casa Inter è già tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo: possibile scambio in Spagna per il vice Lukaku

Archiviata la stagione che ha portato al 19esimo scudetto della storia nerazzurra, in casa Inter è già tempo di valutare le prossime operazioni di calciomercato. Un’estate all’insegna del cambiamento per il gruppo allenato da Conte che potrebbe vedere pià di un addio nelle prossime settimane. A salutare sarà probabilmente Ivan Perisic, in scadenza nel giugno 2022 e con un ingaggio pesante per le casse nerazzurre. L’esterno croato percepisce 5 milioni netti all’anno e l’Inter avrebbe intenzione di metterlo sul mercato, con un club in particolare disposto a farsi avanti nel mercato estivo. Si tratta del Siviglia di Monchi e Lopetegui che stimano da tempo Perisic e potrebbero avanzare una proposta alla dirigenza interista.

LEGGI ANCHE >>>Inter, tegola per Conte | Il comunicato UFFICIALE sull’infortunio di Sensi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, beffa ad un passo | L’annuncio di Guardiola

Calciomercato Inter, Perisic al Siviglia: idea scambio

L’Inter valuta Perisic circa 7-8 milioni e, in casa Siviglia, un nome che potrebbe tornare a spuntare per la squadra di Conte è quello del ‘Papu’ Gomez. Difficile però che l’Inter provi a puntare sull’ex atalantino: la volontà della società di Zhang è quella di svecchiare e alleggerire il monte ingaggi, non appesantirlo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ecco dunque che nell’operazione che porterebbe Perisic in Spagna potrebbe rientrare Luuk de Jong. La punta olandese, classe ’90, è valutata 10-12 milioni e può rappresentare il perfetto vice Lukaku. Cash o lo scambio con l’ex PSV le strade maggiormente percorribili per vedere Perisic lontano da Milano e alla corte di Lopetegui.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, chance low cost | Rossoneri in pole!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Conte | Clamorosa pista dalla Spagna

In questa stagione il croato ha segnato 5 gol con 5 assist in 42 presenze; 48 presenze con 9 reti ed 1 assist, invece, per de Jong.