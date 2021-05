Ultima giornata di campionato che vede affrontarsi Inter e Udinese: subito una tegola per Conte che fa tremare anche Mancini

Ultima giornata di festa per l’Inter, che affronta l’Udinese per chiudere questa stagione di Serie A. Con circa cinque mila tifosi fuori da San Siro per festeggiare lo scudetto, i nerazzurri non deludono le attese e dopo pochi minuti sono subito in vantaggio con il gol di Ashley Young.

Le brutte notizie però arrivano al 40′ minuto, quando Stefano Sensi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al suo posto entra Eriksen, ma l’infortunio del centrocampista fa tremare anche Roberto Mancini in vista dell’Europeo. Infatti il centrocampista per l’ennesima volta in stagione soffre per un guaio muscolare e abbandona il campo. Per Sensi sembrerebbe trattarsi di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Nei prossimi giorni si capirà meglio l’entità dell’infortunio, ma nel frattempo il tecnico della Nazionale starà riflettendo sulla possibilità di doverlo sostituire.