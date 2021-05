Il presidente del Barcellona non segue le direttive di Messi e la Juventus può inserirsi per il gioiellino che sogna da sempre

Se Joan Laporta vuole convincere Lionel Messi a rimanere al Barcellona dovrà inventarsi altro. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, infatti, il campione argentino non sarebbe affatto felice di vedere partire il gioiellino della cantera per l’arrivo di un big della Premier, ma il numero uno dei blaugrana avrebbe comunque deciso che è questa la strada giusta, favorendo quindi la Juventus che da sempre sogna un suo arrivo. Che questa finestra di calciomercato sia la volta buona?

Calciomercato, Laporta non accontenta Messi | La Juventus esulta per Ansu Fati

Andiamo con ordine. ‘Donbalon.com’ ha rivelato che Messi non sarebbe affatto contento che il presidente del Barcellona stia cercando di vendere il gioiellino della cantera Ansu Fati per riuscire a prendere, invece, per quel ruolo, Marcus Rashford del Manchester United. Nonostante questo, Laporta vorrebbe comunque continuare per la sua strada, favorendo di fatto la Juventus che potrebbe quindi inserirsi per rubare ai blaugrana il canterano, fermo ai box da novembre per una lacerazione del menisco.

Ora veniamo alle cifre. Per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni del classe 2002, che in dieci presenze con la maglia dei culé quest’anno ha messo a segno cinque gol e quattro assist ai compagni, ci vogliono circa 80 milioni, euro più, euro meno. Stessa cifra con cui i Red Devils valutano l’ala sinistra inglese, a cui Laporta vorrebbe offrire uno stipendio simile a quello che percepisce Antoine Griezmann, neanche lui certissimo di rimanere in Catalogna la prossima stagione.

Le cose, ovviamente, potrebbero cambiare nel giro di poco tempo. Sia per il veto posto da Messi all’operazione, sia per la grave crisi finanziaria che ha colpito non solo il Barcellona, ma anche la Juventus, che potrebbe non avere abbastanza fondi per rubare Ansu Fati ai blaugrana. In ogni caso, per gli uomini di Pirlo, c’è ancora un finale di stagione da vivere, e la qualificazione in Champions League potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco anche per convincere i vari colpi che si attendono per l’estate.