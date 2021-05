Le parole del direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino sulla situazione di De Paul e sull’interesse dell’Inter

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ della situazione legata a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino potrebbe andar via, anche perché è da tanti anni in Friuli e vorrebbe effettuare il salto di qualità in una big. Diverse sono le squadre interessate e tra queste c’è l’Inter.

Inter e Udinese stanno giocando contro proprio ora allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita che De Paul potrebbe giocare con la maglia nerazzurra la prossima stagione. Di seguito, le parole di Marino: “L’Inter negli ultimi tempi non ha mandato segnali precisi. In passato aveva mostrato molta attenzione per il giocatore, ma non era il momento di darlo via“.