L’Inter lavora alla prossima sessione di calciomercato e vede sfumare uno degli obiettivi in difesa: il calciatore vola in Turchia

Termina oggi la stagione di Serie A, con l’Inter già campione d’Italia da quattro giornate. L’ultima partita contro l’Udinese sarà solamente una formalità, ma vincere sarà necessario per festeggiare al meglio davanti i propri tifosi. Nel frattempo la società nerazzurra lavora già per comporre la rosa della prossima stagione. Tra i reparti da rinforzare c’è la difesa, dove servirebbe qualche centrale in più.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte fa tremare Zhang | Sostituto dalla Liga

Così nel mirino dell’Inter ci sarebbe da tempo il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic. Il centrale difensivo serbo a fine giugno vedrà terminare il contratto con i partenopei e potrà liberarsi a parametro zero. Ma a beffare l’Inter sul colpo in difesa potrebbe essere un club turco.

Calciomercato Inter, Maksimovic verso il Fenerbahce: offerti 10 milioni

Ormai è questione di giorni l’addio di Nikola Maksimovic al Napoli. Il difensore classe 1991 vedrà scadere il proprio contratto con i partenopei a fine giugno, con diversi club che hanno messo il mirino su di lui che potrà partire a parametro zero. In particolare a essere sulle sue tracce da tempo ci sarebbe l’Inter, che vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, assalto a Lautaro | Maxi scambio clamoroso!

A beffare la società nerazzurra però potrebbe essere un club turco. Infatti, secondo quanto riportato dal sito serbo ‘Republika’, a inserirsi per l’acquisto di Maksimovic sarebbe il Fenerbahce, che sembrerebbe pronto a offrire al calciatore un contratto di quattro anni a 10 milioni di euro, dunque 2,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta importante che potrebbe convincere il centrale difensivo che in questa stagione ha collezionato 27 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Così per l’Inter si complica la strada che porta al rinforzo dal Napoli.