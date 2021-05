Milan e Inter guardano con interesse al colpo low cost: occasione in Spagna per il centrocampista pronto a cambiare squadra

Mancano ancora alcune settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo ed i club italiani si stanno già muovendo per chiudere in anticipo i prossimi colpi. In tal senso, Milan ed Inter osservano con interesse l’evolversi della situazione in casa Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, nonostante la recente vittoria della Liga in casa Atletico Madrid sarebbero diversi i profili pronti ad essere messi nella lista delle cessioni. Da Vitolo a Dembele passando per Hector Herrera, già accostato alle italiane in passato e destinato a dire addio tra alcune settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, doppio colpo: c’è Insigne | Mossa Raiola senza Champions

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ecco il difensore | Scambio in Serie A!

Calciomercato Milan, colpo Herrera: Inter superata

I ‘Colchoneros’ non intendono puntare sul 31enne messicano che, per circa 10 milioni di euro, potrebbe salutare la squadra di Simeone. Ecco dunque che il Milan potrebbe cogliere al volo l’occasione portando in Serie A l’esperto centrocampista che, in questa stagione, ha convinto poco il tecnico argentino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Più distaccata l‘Inter che ad Herrera ci ha pensato ma i rossoneri sono in netto vantaggio per la firma dell’ex Porto. In questa stagione il giocatore ha accumulato 21 presenze tra campionato e coppe, con due assist in soli 978′.

LEGGI ANCHE >>>Corsa Champions | Milan, Napoli e Juventus per due posti: tutto in una notte!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio sull’asse Milano-Torino | I dettagli

Situazione in divenire, Hector Herrera può rappresentare uno dei primissimi colpi del Milan per la prossima stagione: il derby milanese per il messicano si tinge sempre più di rossonero.