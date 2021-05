Un ritorno di fiamma possibile quello tra la Juventus e l’ex obiettivo dei bianconeri, già accostato all’attacco di Pirlo: lo scenario estivo

Se da un lato si attende l’esito dell’ultima giornata di campionato per poter conoscere il destino europeo della Juventus di Pirlo, dall’altro il calciomercato della Juventus può entrare nel vivo con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva. La società bianconera rimane a caccia di rinforzi di peso per tornare a sfidare l’Inter, con l’attacco che al di là dell’enigma legato al futuro di Cristiano Ronaldo, necessita innesti di primo livello. In tal senso, arrivano novità importanti dalla Spagna, con il portale iberico ‘Fichajes.net’ che sottolinea alcune uscite dall’Atletico Madrid di Simeone che, dopo la vittoria della Liga, può cambiare in vista del prossimo anno. Il nome caldo per l’attacco juventino può tornare ad essere una vecchia conoscenza del CFO Fabio Paratici. Si tratta di Moussa Dembele, punta francese approdata a Madrid in prestito nello scorso mercato invernale. Sono solo 5 le gare disputate in Liga (95′ in campo) per il 24enne di proprietà del Lione.

Calciomercato Juventus, Dembele torna al Lione: Paratici ci riprova

Il feeling con Simeone non è mai sbocciato, in questi sei mesi con la maglia dei ‘Colchoneros’, con l’attaccante che verosimilmente non sarà riscattato dall’Atletico Madrid per i 33 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio. Il rientro al Lione del centravanti, che molto probabilmente saluterà nuovamente la Francia verso una nuova destinazione, può riavvicinare Dembele alla Juventus.

La società torinese stima il bomber che, vista anche la giovane età, può rappresentare un buon investimento. I rapporti con la dirigenza del Lione sono ottimi, grazie anche all’ultima cessione in prestito di De Sciglio.

La ‘Vecchia Signora’ può concretamente tornare a pensare alla punta che saluterà l’Atletico nelle prossime settimane e può sbarcare in Serie A con la maglia della Juventus.