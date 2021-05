Massimiliano Allegri potrebbe annunciare a breve la sua nuova squadra: prima di firmare avrebbe chiesto tre cessioni da urlo

Sono giorni intensi per Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus sarebbe finito da tempo nel mirino del Real Madrid per il post Zinedine Zidane. Lo stesso tecnico livornese avrebbe chiesto tre cessioni da urlo prima di firmare con il prestigioso club spagnolo: Asensio, Isco e Marcelo. I tre calciatori del Real non sono stati assolutamente protagonisti nell’ultima stagione: così potrebbero dire addio con l’arrivo dell’allenatore italiano voglioso di una nuova avventura anche all’estero.

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe così comunicato la sua scelta in vista della prossima stagione al presidente Florentino Perez. Ancora una volta il tecnico livornese avrebbe così dimostrato di essere un allenatore esigente con molta personalità. Ora bisognerà capire il progetto del club spagnolo per tornare ad essere protagonista in Liga e in Champions League.