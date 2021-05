Andrea Pirlo ha scelto a sorpresa di mandare in panchina Cristiano Ronaldo: Paratici ha svelato il motivo prima di Bologna-Juventus

Una sfida che vale la Champions. La Juventus dovrà conquistare i tre punti in casa del Bologna per essere sempre più sicuro della partecipazione della massima competizione europea. Così Andrea Pirlo ha scelto di mandare in panchina Cristiano Ronaldo nel match decisivo proprio contro il Bologna.

Ai microfoni di Dazn Fabio Paratici ha svelato il motivo dell’assenza del campione portoghese che ha lasciato tutti senza parole: “Ronaldo sta bene, ma ha giocato tante partite in pochi giorni. La finale di Coppa Italia è stata molto faticosa. Così si è deciso di mandarlo in panchina per poi entrare a sfida in corso. Lui è a completa disposizione”.

I bianconeri vorrebbero così continuare a far gioire i tifosi dopo la soddisfacente vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. In caso di Europa League sarebbe un fallimento totale per la compagine guidata da Andrea Pirlo, che intende concludere la stagione nel migliore dei modi.