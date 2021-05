Sta per prendere il via il match tra Bologna e Juventus, valido per la 38esima giornata di Serie A: formazioni ufficiali, fuori Ronaldo

Tra poco inizierà il match tra Bologna e Juventus. L’unico risultato possibile per i bianconeri è la vittoria, sperando che non accada lo stessa anche a Napoli e Milan. Nel frattempo, arrivano le scelte ufficiali da parte dei tecnici Mihajlovic e Pirlo. L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ mette in atto una clamorosa scelta su Cristiano Ronaldo, che partirà a sorpresa dalla panchina. La coppia d’attacco sarò, quindi, Dybala-Morata. Confermata anche quella della retroguardia, con de Ligt e Chiellini dal primo minuto. Ancora panchina, perciò, per Bonucci.

Di seguito le formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata All. Pirlo